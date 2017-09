PSG : les dernières infos après le clash Cavani-Neymar

Selon les toutes dernières informations révélées ce mardi par RMC Sport, plusieurs cadres seraient intervenus dès la fin du match pour recadrer l'Uruguayen et le Brésilien. Thiago Motta a visiblement joué un rôle important pour apaiser la situation. L'entourage des deux joueurs continue de jouer l'apaisement et même si Neymar et Cavani ont bien échangé quelques mots un plus haut que les autres dans le vestiaire, tout le monde s'accorde à dire que l'on était loin d'un violent clash. Nasser Al-Khelaïfi a d'ores et déjà parlé aux deux joueurs mais Unai Emery et Antero Henrique devraient en remettre une couche dès mercredi lors d'une réunion spéciale. Pour épargner l'ego de Cavani et Neymar, le PSG envisagerait de mettre en place des primes d'objectifs qui prendraient en compte les passes décisives dans le calcul des rémunérations finales.