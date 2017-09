Mondial 2019 (f) : Diacre vise la gagne

Malgré un Euro 2017 décevant (élimination en quarts de finale contre l'Angleterre), la nouvelle coach des Bleues pense pouvoir reconstruire en deux ans pour atteindre le niveau des meilleures nations. "Il y a une équipe à construire, un projet de jeu à mettre en place, avec cet objectif effectivement d'aller sur la plus haute marche du podium, il ne faut pas se voiler la face. On a 20 mois pour se préparer, il n'y a pas de temps à perdre (...) Construire une équipe qu'avec des jeunes, ce n'est pas possible. Il va falloir s'appuyer sur les éléments d'expérience, les cadres, et après y amener un peu de fougue, un peu d'insouciance", a souligné Corinne Diacre au micro de RMC.