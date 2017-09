S'il évolue actuellement en Chine au Hebei China Fortune, l'ancien protégé de Rudi Garcia au LOSC et à l'AS Rome n'exclut pas de revenir en France. "Je ne suis pas libre. Je suis encore sous contrat avec mon équipe. Et puis, ce n'est pas moi qui décide. C'est vrai que quand il (Rudi Garcia) a signé à Marseille , il y'a eu quelques rumeurs, parce qu'on a un lien particulier. Je ne dis pas que s'il m'appelle je ne vais pas y aller. Mais là je suis sous contrat avec un autre club et donc j'ai des engagements à respecter. Je verrai à l'avenir sur quel chemin il me guidera, si je reste (en Chine) ou si je reviens en France. Mais tout dépendra de Dieu", a confié Gervinho à Sport-Ivoire.