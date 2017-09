PSG : Domenech revient sur l'affaire Cavani-Neymar

Le consultant de la chaîne "L'Equipe" valide la décision du club de la capitale, qui a décidé d'organiser une réunion entre les deux joueurs, Unai Emery et Antero Henrique . "Quand on est dans un groupe comme celui-là, avec des gens de ce niveau-là, il ne faut pas laisser traîner les choses. Ça s'envenime et après on ne sait pas où cela peut partir. On ne sait plus qui peut l'arrêter. Je trouve qu'ils ont pris la bonne décision. Une vraie réunion avec quelqu'un qui a le pouvoir au-dessus de l'entraîneur", a notamment expliqué l'ancien sélectionneur des Bleus.