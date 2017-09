OM : Pape Diouf pas tendre avec la nouvelle direction

L'ancien président marseillais (2005-2009) n'a pas mâché ses mots à l'encontre de la stratégie de Frank McCourt . "Si je l'avais devant moi, je lui dirais qu'il mette un peu plus d'argent pour acheter de meilleurs joueurs. Concernant M. Eyraud, ne pas être content des critiques après Monaco, c'était une chose à ne pas faire. A Marseille, il y a les supporters mais aussi les commentateurs (...) Quand l'OM perd 6-1 face à un candidat au podium, il y a un problème. Il (Eyraud) doit prendre la mesure du club où il est", a-t-il expliqué. Pape Diouf est ensuite revenu sur le recrutement effectué depuis l'arrivée du nouveau propriétaire américain. "Si on prend individuellement, ils peuvent être bons. Mais en tant que président, j'aurais évité le retour d'anciens. C'est risqué de faire revenir des joueurs que les gens connaissent et dont ils attendent beaucoup. Le recrutement ne me fait pas rêver, il ne me fait pas saliver", a conclu l'ancien dirigeant de l'OM.