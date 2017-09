PSG : le club garderait un oeil sur Jorge Jesus

Comme expliqué par le quotidien L'Equipe ce mardi, les dirigeants du PSG auraient fixé cet objectif minimum au technicien espagnol pour pouvoir déclencher la fameuse année optionnelle de son contrat. De son côté, Antero Henrique aurait déjà pour objectif de faire signer Jorge Jesus en juin prochain en cas de départ d'Unai Emery. Ce n'est plus un secret, l'actuel entraîneur du Sporting Portugal est très apprécié par le directeur sportif parisien, dont l'influence est de plus en plus importante auprès des dirigeants du PSG.