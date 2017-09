Bundesliga : le Bayern déroule contre Schalke

Les buts ont été marqués par Robert Lewandowski (25e sur penalty), James Rodriguez (29e) et Arturo Vidal (75e). Le club bavarois s'empare provisoirement de la première place, en attendant le déplacement du Borussia Dortmund à Hambourg. Dans les autres rencontres de la soirée, le Red Bull Leipzig s'incline à Augsburg (1-0), le Borussia Mönchengladbach domine Stuttgart (2-0) et Wolfsburg, avec son nouveau coach Martin Schmidt , est tenu en échec par le Werder Brême (1-1) malgré un but de Divock Origi