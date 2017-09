Lille : le club a l'effectif le plus jeune du Big Four

La moyenne d'âge des joueurs utilisés par Marcelo Bielsa depuis le début de saison n'est que de 22,88 ans. Le club nordiste devance les Allemands du Red Bull Leipzig (23,37) et le Stade Rennais (24,31). On retrouve ensuite Toulouse (24,59), le Bayer Leverkusen (24,59) et l'AC Milan (24,80).