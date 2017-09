L'Inter cale à Bologne, le quadruplé de Messi avec le Barça... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On commence avec La Provence qui évoque la situation de Jordan Amavi avec l'Olympique de Marseille . Le latéral français, prêté par Aston Villa pendant le mercato estival, "profite du déclin de Patrice Evra pour s'installer dans le couloir gauche."On enchaîne avec La Gazzetta dello Sport et le premier accroc de l'Inter Milan, tenue en échec hier soir à Bologne (1-1). Après quatre victoires en quatre matches, le club lombard lâche ses premiers points et offre une belle chance à la Juventus Turin et Naples de passer devant.On poursuit avec le journal catalan El Mundo Deportivo qui s'arrête évidemment sur la démonstration du FC Barcelone face à Eibar (6-1). Grâce à un quadruplé de Lionel Messi et des buts de Paulinho et Denis Suarez , le club catalan a signé un cinquième succès en cinq journées de Liga Pour finir, le Daily Mail revient sur les premiers résultats en League Cup. Si Tottenham est passé contre Barnsley (1-0) sur un but de Dele Alli , Liverpool a chuté sur la pelouse de Leicester (2-0) et confirmé ses difficultés du moment (quatre matches sans victoire toutes compétitions confondues).