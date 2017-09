Interrogé par 11Freunde, l'artificier polonais a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de quitter le club bavarois. "Vous savez à quel point le football va vite. Il y a des joueurs qui déclarent vouloir terminer leur carrière dans tel club mais ensuite le club les remercie en leur disant qu'ils n'ont plus besoin d'eux. Pour mon compte : j'ai un contrat jusqu'en 2021 et je me sens très à l'aise à Munich."