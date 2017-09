Monaco : Falcao dithyrambique avec Jardim

"Jardim connaît le football à fond, non seulement en tant qu'entraîneur, mais aussi en tant que préparateur physique. Il est extrêmement méticuleux, a expliqué l'international colombien. Il couve l'équipe et supervise le moindre détail, ce qui permet de réduire la marge d'erreur. Il a su guider et former de très jeunes talents. Il les a mis en confiance et leur a donné les moyens de s'investir à 100 % dans l'équipe et se fondre dans le collectif."Pour rappel, Falcao a été élu meilleur joueur de Ligue 1 du mois d'août.