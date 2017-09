Lille : Bielsa agacé par une question sur son départ de l'OM

"Je n'ai pas justifié mon départ de l'OM ? C'est un mensonge ! Je l'ai justifié par une lettre suffisamment explicite", a-t-il lancé sèchement. Et de poursuivre : "J'ai démissionné de l'Olympique de Marseille parce que trois jours avant le début du championnat, l'avocat de la propriétaire de Marseille et Philippe Perez (le directeur général de l'OM d'alors, Ndlr) sont venus me voir et m'ont dit : on va vous enlever 10 % de votre contrat sans me donner aucun argument. J'ai posé cette question : "Vous êtes sur de ce que vous faites? Vous représentez le président et la propriétaire ?" Ils m'ont répondu : "Oui". J'ai dit "Très bien" et je suis parti. C'est arrivé deux jours avant le match et j'ai démissionné. Et j'ai mis ça par écrit."Pour rappel, l'Argentin avait quitté le club marseillais au terme de la 1e journée du championnat.