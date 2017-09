Serie A : la Juventus s'offre la Fiorentina, Naples et Milan gagnent

La Vieille Dame a fait la différence grâce à un but de Mario Mandzukic (52e). Avec cinq succès, le club piémontais fait le plein mais est devancé à la différence de buts par le leader Naples . Grâce à Kalidou Koulibaly Dries Mertens et Jorginho , la formation de Maurizio Sarri l'a emporté sur le terrain de la Lazio Rome (4-1). Avec des buts sur penalty de Ricardo Rodriguez et Franck Kessié , l'AC Milan domine la SPAL (2-0) et est quatrième, à trois points de la tête. Les autres résultats : Atalanta Bergame-Crotone (5-1), Cagliari-Sassuolo (0-1), Genoa-Chievo Vérone (1-1), Hellas Vérone-Sampdoria Gênes (0-0), Udinese-Torino (2-3). Un peu plus tôt, l'AS Rome avait déroulé à Benevento ( 4-0 ).