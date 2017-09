Liga : le Real chute contre le Betis !

Malgré le retour de Cristiano Ronaldo , le club de la capitale a craqué dans les derniers instants sur un but d' Antonio Sanabria (94e). La Maison Blanche pointe à la septième place, à déjà sept longueurs du FC Barcelone . Dans les autres matches, l' Atletico Madrid s'impose sur le terrain de l'Athletic Bilbao (2-1) grâce à des buts d' Angel Correa et Yannick Ferreira Carrasco . Les hommes de Diego Simeone sont troisièmes du classement, à deux points du FC Séville . Les Andalous sont venus à bout de Las Palmas (1-0) sur un but de Jesus Navas . Enfin, le Deportivo Alavés subit une cinquième défaite sans marquer de but sur la pelouse du Deportivo La Corogne (1-0).