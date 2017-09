Le Real traverse une crise, le triplé de Batshuayi avec Chelsea... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

On commence avec le journal L'Equipe qui revient sur la défaite surprise du Real Madrid contre le Betis Séville (0-1), malgré le retour de suspension de Cristiano Ronaldo . Le club merengue "va mal" et pointe à la septième place du classement, à sept points du FC Barcelone On poursuit avec Tuttosport qui consacre une grande majorité de sa première page à la 5e journée de Serie A. La Juventus Turin a réalisé la passe de cinq face à la Fiorentina (1-0), comme Naples qui a pris le meilleur sur la Lazio Rome (4-1). L'AC Milan gagne un quatrième match aux dépens de la SPAL (2-0).On enchaîne avec le quotidien Marca qui montre un Cristiano Ronaldo en plein désarroi, les deux genoux à terre. Incapable de marquer malgré une domination totale, à l'image de l'attaquant portugais, la Maison Blanche a cédé dans les dernières secondes sur un but d' Antonio Sanabria Pour terminer, le Daily Mail s'arrête sur le troisième tour de la League Cup. Après l'élimination de Liverpool , les gros bras de la Premier League sont passés, à l'image de Chelsea. Les Blues d' Antonio Conte ont écrasé Nottingham Forest (5-1) avec un triplé de Michy Batshuayi.