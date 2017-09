EdF : Benzema croit à son retour chez les Bleus

Plus apparu en sélection depuis le 8 octobre 2015 contre l'Arménie (4-0), conséquence de l'affaire de la sextape, l'avant-centre de 29 ans se dit persuadé qu'il reviendra un jour dans le groupe. "J'aime toujours quand la France m'appelle. C'est normal. Voir ses coéquipiers partir et moi rester, c'est difficile. Je dois faire du bon travail ici pour revenir bientôt." Didier Deschamps ne fera pas appel à lui pour les deux derniers matches des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, en Bulgarie (7 octobre) et contre la Biélorussie (10 octobre).