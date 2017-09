PSG : Daniel Alves a donné sa réponse à Forlan

No sé que partido vieron ustedes pero para vuestra información no quite balón a ningún compañero, al revés a mi me quitaron! 😂 https://t.co/1L1wALowQU — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) 21 septembre 2017

"Je ne sais pas quel match vous avez vu, mais, pour votre information, je n'ai empêché personne de tirer. Au contraire, c'est à moi qu'on a pris le ballon. Et, toujours pour votre information, le dernier but sur coup franc direct du PSG , c'est moi qui l'aie marqué. Le débat est donc terminé et arrêtez de créer des polémiques sur mon nom", a publié le latéral droit brésilien.