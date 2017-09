Bordeaux : Martin vise le titre de champion en 2019

"Je ne sais pas si devenir président des Girondins était une ambition, mais c'était un rêve, ça c'est sûr. J'adore ce club et tout ce qu'il y a autour, notamment pour l'histoire, pour la culture, pour cet esprit club qui règne. (...) Alain Giresse ? C'est celui qui a fait le plus de matchs, qui est resté le plus longtemps, qui était là à la meilleure époque des Girondins. Maintenant, cette saison n'est qu'un tour de chauffe, car après 1999 et 2009 il faut continuer la série (rire). Jamais 2 sans 3 !" a notamment déclaré le président bordelais.