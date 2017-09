OL : Genesio demande à ses joueurs de retrouver du calme

«Certains joueurs n’osent pas faire une passe vers l’avant. Il faut retrouver du calme. Une saison ce n’est pas deux matchs, a-t-il déclaré. Ce n’est pas au bout 5 ou 6 matchs qu’on peut tirer des enseignements. Notre devoir, c'est d'être lucide, et d'être régulier, pour ne pas être obnubilé par l'obligation de résultat. Ce qui est important, c’est comment on y arrive. Au contraire, il faut nous concentrer sur les moyens. Dans tous les sports, il y a une obligation. On n’a pas besoin de le rabâcher. On doit avant tout se concentrer sur notre jeu et ne pas se focaliser sur le résultat avant le match car je pense que c’est inhibant surtout pour une équipe très jeune et renouvelée.»