S'il n'a eu "aucun contact" avec le club phocéen, l'international gabonais n'était de tout façon pas emballé par une arrivée sur la Canebière. "C'est un club historique et forcément ça peut intéresser. A titre personnel, je ne suis pas trop sûr de leur projet, mais ce n'est qu'un avis. S'ils veulent viser le titre et une place au soleil sur la scène européenne, il va falloir faire un peu mieux. Si on prend la différence, alors certes Paris a déployé énormément de moyens, mais bon quelque part ils ont montré qu'ils voulaient gagner." Frank McCourt appréciera...