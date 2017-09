FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On commence avec la crise à Lille évoquée en première page par L'Equipe. Avant la venue de Monaco, le club nordiste reste sur cinq rencontres sans victoire. Et en coulisses, "un conflit larvé entre Marcelo Bielsa et Luis Campos , conseiller sportif du président Gérard Lopez, plombe l'ambiance."On poursuit avec le Corriere dello Sport qui s'exprime sur le prochain mercato hivernal de l'AC Milan. Les Rossoneri devraient s'offrir les services de Jakub Jankto , le jeune milieu de terrain tchèque de l'Udinese comparé à Franck Kessié , arrivé cet été en Lombardie.De l'autre côté des Pyrénées, Marca parle du retour de Diego Costa confirmé par l'Atletico Madrid, par un accord avec Chelsea . Les deux clubs se sont entendus autour d'un transfert de 55 millions d'euros (+ 10 de bonus). L'artificier espagnol doit parapher un contrat de trois saisons.Pour terminer, le Daily Mail revient sur l'accident de voiture de Tiémoué Bakayoko à l'issue de l'entraînement de Chelsea. Mais l'ancien milieu de terrain de Monaco, recruté au mercato estival par les Blues, devrait tenir sa place pour la rencontre contre Stoke City.