Montpellier-PSG, Leicester-Liverpool... Le programme TV du weekend

On débute avec la 7e journée de Ligue 1 et le difficile déplacement du champion de France Monaco à Lille , vendredi à 20h45 sur Canal +. Deuxième à trois points du PSG, le club du Rocher affronte une écurie nordiste en perdition, qui se trouve à la 17e place et n'a plus gagné depuis cinq rencontres. Incontestable leader grâce à six victoires consécutives, le PSG se rend à Montpellier (12e), samedi à 17 heures sur Canal +. Les hommes d' Unai Emery voudront se venger de la fessée reçue la saison dernière à la Mosson (3-0).On enchaîne avec la 6e journée de Premier League et une belle opposition entre Leicester et Liverpool, samedi à 18h30 sur SFR Sport. Les deux formations se retrouvent, quelques jours après s'être affrontées au 3e tour de la League Cup . Défaits 2-0, les Reds voudront prendre leur revanche. Le même jour, à 16 heures sur SFR Sport, Manchester United se rend sur le terrain de Southampton. Les Red Devils partagent la première place du classement avec les Citizens.On se rend en Espagne pour parler de la 6e journée de Liga . Dominé mercredi par le Betis Séville (0-1), le Real Madrid doit impérativement rebondir sur le terrain du Deportivo Alavés, samedi à 16h15 sur BeIN Sports 2. Septième, la Maison Blanche est reléguée à sept points du FC Barcelone . Leader avec cinq victoires consécutives, le club catalan va à Gérone, samedi à 20h45 sur BeIN Max 9. La formation d' Ernesto Valverde est nettement favorite de ce derby.On s'arrête en Allemagne avec le Bayern Munich opposé à Wolfsburg, à l'occasion de la 6e journée de Bundesliga , vendredi à 20h30 sur BeIN Sports 3. Les Bavarois seront surveillés de près avant de défier le PSG en C1. Pour terminer, il faut parler de la 6e journée de Serie A qui verra la Juventus Turin défier son voisin le Torino, samedi à 20h45 sur BeIN Sports 2. Avec quinze points, la Vieille Dame culmine tout en haut de la hiérarchie, à égalité avec Naples