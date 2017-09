Dans une interview accordée à nos confrères de RMC, l'attaquant gabonais du Borussia Dortmund regrette plus globalement un manque de considération à son égard. "Je n'ai plus de rêves. Je ne parlerai plus de Madrid, je m'y suis fait. Je suis très bien à Dortmund. J'ai l‘impression que les clubs n'osent pas trop s'approcher pour me prendre. Peut-être qu'ils ne me veulent plus forcément. Les gens qui me sous-estiment , je vais continuer à leur prouver ce que je sais faire, là où je suis."