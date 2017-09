Nice : Souquet n'est pas obnubilé par les Bleus

"Je suis Français donc forcément ce serait une grande fierté. Mais de là à dire que c'est un objectif à court terme, non, je n'y pense pas, a déclaré le latéral des Aiglons sur le site de BeIN Sports. Pas plus tard qu'au début de saison personne n'y pensait. Maintenant certains l'évoquent mais ce n'est pas quelque chose que j'ai en tête, à me répéter qu'il faut à tout prix que ça arrive. Parce que cette attitude peut conduire à l'échec. Je travaille au quotidien pour progresser et si un jour ça arrive je serais évidemment très heureux. Si le sélectionneur regarde mes matches, c'est tant mieux. S'il ne le fait pas, ça sera à moi de faire d'autres très bons matches pour qu'il soit amené à les regarder."