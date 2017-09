Real Madrid, Zidane : "Je suis le chat noir ? C'est ça ?"

Zinedine Zidane traverse la première crise de sa courte carrière d'entraîneur. Critiqué par certains médias, il a répondu, en conférence de presse.



"Alors maintenant, je suis le chat noir, c'est ça ? Avant j'avais de la chance et maintenant, j'ai la poisse, a ironisé le technicien français. Je suis dans ce club et je profite à fond d'être là. Je ne pense pas à la poisse, cela fait partie du football et la bonne nouvelle, c'est que nous avons un match demain. Nous avons la chance de pouvoir changer cela rapidement et nous allons le faire."