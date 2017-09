Toulouse : Dupraz refuse de s'étendre sur l'affaire Machach

"J'ai envie de parler de ces belles personnes qui affichent tous les jours un comportement exemplaire qui correspond à leur jeune âge. Ils sont assidus, respectueux de l'institution, ils vivent bien ensemble, ils ont du talent, la tête bien faite et ont des ambitions individuelles et collectives. Je me réjouis tous les matins de les coacher. Au TFC comme dans la plupart des clubs en France, les footballeurs professionnels se comportent bien. Très bien même", a déclaré l'entraîneur toulousain.