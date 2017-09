Barça : Mathieu comprend que Neymar ait voulu partir

"Personne ne s'attendait à ce qu'il parte. Mais c'est un choix qu'il faut respecter. Je pense qu'il est parti de Barcelone pour essayer de gagner le Ballon d'Or , parce qu'il était un peu le second là-bas derrière Messi", a confié l'ancien international français. Il considère qu'il aura plus de chances d'obtenir un trophée individuel, dans le club de la capitale : "Je pense qu'il aura plus de chances de le gagner à Paris qu'à Barcelone. Après, c'est à lui de claquer des buts, de gagner des titres et d'essayer de faire gagner la Ligue des Champions à Paris."