AS Rome : Gonalons n'envisage un retour à l'OL qu'en fin de carrière

"Je veux juste mettre les choses au clair. c'est vrai que j'ai donné une interview en France dans laquelle j'ai expliqué que j'aimerais retourner à Lyon à la fin de ma carrière, a-t-il déclaré à la chaîne de télévision. C'est là que j'ai grandi et j'y ai tout laissé. Mais aujourd'hui, c'est derrière moi, ce n'est pas d'actualité. Maintenant, je suis à la Roma, ici j'ai trouvé un grand club avec des gens et des coéquipiers fantastiques qui m'ont aidé à m'intégrer. Je me sens vraiment bien ici. Je suis très heureux."