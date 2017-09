Toulouse : quand Dupraz s'agace des questions sur l'OM...

"Je n'ai pas de regard à porter sur le Marseille actuel. Je sais que le club est bien classé (6e), que c'est un club de référence, qu'il bénéficie d'un très gros soutien populaire et qu'il a de très bons joueurs. Marseille sera dans son rôle. Une fois que j'ai dit du bien du club et de son entraîneur qui a prouvé qu'il était de très bonne qualité, qu'est-ce que tu veux que je dise ?" a déclaré l'entraîneur toulousain, qui commençait déjà à s'agacer des interrogations sur l'équipe de Rudi Garcia . Il a éclaté à la question suivante : "Un manque de sérénité des joueurs de l'OM ? Tu en es sûr ? Et même si c'était le cas, pourquoi tu m'amènes sur ce terrain-là ? Parle-moi de la sérénité qui règne au TFC, de notre contenu de match, formule des critiques sur le TFC et arrête de me parler des adversaires ! Est-ce qu'on peut parler d'autre chose que de l'OM ? Bien sûr, il y a OM-TFC mais il y a le TFC dans ce match."