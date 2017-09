"C'est tout le contraire, je ne suis pas le Neymar de Bordeaux . Il n'y a aucune comparaison à faire. Je suis concentré sur mon travail avec mes coéquipiers. L'équipe est très unie, déterminée et espère atteindre les objectifs fixés", a-t-il déclaré. Il pense que le sélectionneur brésilien pensera à lui s'il fait preuve de constance : "Paris ? Ce n'est pas ce genre de matchs qui poussera Tite à me prendre. Je ne serais pas en équipe nationale grâce à un seul match, si cela arrive, je le devrais à une saison régulière avec des grosses prestations. Je suis serein. Contre le PSG, ce sera un match ordinaire de Ligue 1 . Celui qui fera le moins d'erreurs l'emportera."Pour rappel, le jeune brésilien a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives en 6 rencontres de Ligue 1, depuis le début de la saison.