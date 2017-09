Bundesliga : le Bayern tenu en échec par Wolfsburg !

La partie semblait pourtant gagnée après le septième but de Robert Lewandowski (33e sur penalty) et la réalisation d' Arjen Robben (42e). Mais les Loups de leur nouvel entraîneur Martin Schmidt ont réussi à recoller grâce à Maximilian Arnold (56e) et Daniel Didavi (83e). S'il revient provisoirement à hauteur du Borussia Dortmund , le champion en titre peut voir son rival prendre trois points d'avance en cas de succès contre le Borussia Mönchengladbach.