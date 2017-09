Ligue 1 : Monaco corrige Lille, Nice accroché par Angers

Lille en pleine tourmente, Monaco en pleine confiance : le scénario semblait écrit à l'avance. Les Nordistes s'inclinent lourdement ce vendredi face aux champions de France (0-4). Après avoir résisté pendant 24 minutes, les hommes de Marcelo Bielsa craquent une première fois sur une frappe de Jovetic à l'entrée de la surface. Ghezzal fait le break six minutes plus tard. En deuxième période, Falcao s'offre un doublé avec une tête (48e) puis un penalty (73e). Plus tôt dans la soirée, Nice a concédé le nul contre Angers (2-2). Les Aiglons étaient menés 2-0 après les buts de Pavlovic (12e) et Toko Ekambi (34e). Balotelli sur penalty (39e) et Traoré contre soncamp permettent aux niçois d'éviter la défaite.Résultats de la soirée : Nice/Angers : 2-2, Lille/Monaco :0-4.Par Etienne Comte (iDalgo)