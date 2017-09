Lille au fond du trou, le Real Madrid de Zidane doit se ressaisir... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ANGLETERRE

ESPAGNE

ITALIE

L'Equipe, en une de son édition du jour, affiche un Marcelo Bielsa impuissant après la défaite 4-0 contre Monaco hier soir. "Monaco accable Bielsa" titre le quotidien. Le LOSC n'a plus gagné en championnat depuis la première journée de L1. Le temps presse déjà pour le coach argentin, en conflit avec Luis Campos , d'après ce qu'a révélé l'Equipe hier.En Angleterre, la presse évoque le cas Diego Costa . Le Daily Express parle du bonheur de l'Espagnol de retrouver "sa maison", l'Atlético Madrid. Quant à The Independent, il évoque de ce que Chelsea va perdre avec l'attaquant international de 28 ans, qui a inscrit 59 buts en 120 matches avec les Blues.En Espagne, Marca fait sa une sur Zinédine Zidane. Le coach français, qui reste sur une défaite à domicile contre le Bétis (0-1), doit absolument gagner à 16h15 contre Alavès, où évolue son fils Enzo, pour rattraper le FC Barcelone , leader avec 7 points d'avance sur la Maison Blanche. Le quotidien évoque une "crise" dont le Real Madrid se sortira uniquement par des buts.En Italie, c'est le derby de Turin entre la Juventus et le Torino qui fait la couverture du quotidien Tuttosport. Les deux stars respectives du club, Paulo Dybala et Andrea Belotti , s'affichent en une, face à face. Leur duel à distance va sûrement décider du résultat du match.