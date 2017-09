OM : Garcia a confiance en Ocampos

Pour l'entraîneur phocéen, l'ancien joueur de Monaco a un gros volume de jeu et doit continuer à travailler : "Lucas a juste besoin de devenir plus efficace sur les stats, les buts et les passes décisives. Une fois que ce sera fait, il passera un cap. C'est certainement celui qui a le plus gros volume de jeu de tout le groupe. Il fait beaucoup d'efforts, il se bat beaucoup, parfois au détriment d'une certaine lucidité. Il est jeune, c'est un coéquipier modèle. A nous de continuer à le faire travailler, tout simplement."