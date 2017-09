L'Uruguayen, récemment en froid avec Neymar , serait dans le viseur de la Juventus, du Real Madrid , du Bayern Munich et du Milan AC . En cas de désaccord prolongé avec Neymar, le buteur pourrait faire ses valises et quitter la capitale, malgré une dernière saison exceptionnelle (49 buts en 50 matches) sous le maillot bleu et rouge.