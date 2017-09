Premier League : Tottenham s'impose à West Ham, Aurier voit rouge

Les hommes de Mauricio ont marqué par l'intermédiaire de Kane (34e et 38e) et Eriksen (60e), tandis que les Hammers ont réduit la marque par Chicharito (65e) et Kouyaté (87e). Aurier a écopé d'un carton rouge, à la suite d'un deuxième avertissement consécutif à un tacle musclé sur Carroll (70e).