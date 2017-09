ASSE : Ménès se pose des questions sur le mercato stéphanois

Lors d'une interview accordée à Peuple-Vert, Pierre Ménès a donné son avis sur le recrutement opéré par les Stéphanois, cet été. Il s'interroge sur la stratégie des dirigeants.



"Il y a quelque chose qui n'a pas changé par rapport à l'époque Galtier, c'est qu'à chaque fois que l'ASSE recrute c'est souvent un défenseur. Moi, depuis que je suis les Verts, je les ai rarement vus à la rue défensivement, a-t-il indiqué. Ils ont Ruffier et Perrin qui sont de vrais piliers. Il y a Théophile-Catherine... Tout ça c'est de très très bon niveau ! Et ils continuent à recruter encore et encore des défenseurs... et peu de joueurs offensifs. Ils ont fait Cabella sur le tard. Je ne suis pas certain que Cabella ait le niveau pour faire franchir un cap à Saint-Étienne."