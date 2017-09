Monaco : Tielemans ne regrette pas son choix

"Parfois, j'ai un peu douté en début de saison. Mais j'avais bien parlé avec le vice-président Vadim Vasilyev et l'entraîneur Leonardo Jardim avant de venir ici. Ils ont été très clairs. Il faut que je me batte pour ma place et que je travaille dur. À l'entraînement, j'ai montré que j'étais prêt. J'espère que je vais bénéficier de plus en plus de temps de jeu", a-t-il expliqué. Et de poursuivre : "Monaco est le meilleur choix pour moi. Je savais que je pourrais y conquérir ma place dans le milieu de terrain. J'avais envie de commencer ma préparation avec ma nouvelle équipe alors j'ai rapidement pris ma décision. J'aurais pu aller en Premier League mais Monaco a été l'opportunité la plus concrète."