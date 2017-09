PSG : Verratti refuse de parler de Neymar

"C'était un match difficile où il n'y avait pas beaucoup d'espaces. On a eu des occasions mais c'était compliqué de marquer un but. Après ce match, on va passer une mauvaise journée mais on a un match de Ligue des Champions qui arrive. Cela ne pose pas un problème avant la réception du Bayern." Le milieu italien n'a pas voulu justifier ce résultat par la seule absence de Neymar . "Tout le monde va dire qu'on est moins fort sans Neymar mais c'est normal. Barcelone est moins fort sans Messi et le Real sans Ronaldo . Mais même sans Neymar, nous restons une bonne équipe."