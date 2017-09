Ligue 1 : Match fou entre Lyon et Dijon, Bordeaux sur le podium

Un scénario fou ! Lyon et Dijon ont concédé ce samedi soir le match nul au Parc OL (3-3), dans le cadre de la septième journée de Ligue 1 . Fekir (20e), Aouar (60e) et Diaz (63e, sur penalty) ont inscrit les buts lyonnais tandis que Sliti (23e, sur penalty), Xeka (52e) et Yambéré (65e) ont marqué ceux des Dijonnais. De son côté, Bordeaux monte sur le podium après sa victoire sur Guingamp (3-1). Kamano (31e), Mendy (75e) et Cafu (90e+3) furent les buteurs bordelais tandis que Salibur (46e) a réduit le score pour les Bretons. Dans le même temps, Caen a vaincu Amiens (1-0) grâce à Santini (54e, sur penalty) et Grandsir (90e) a donné la victoire à Troyes face à Metz (0-1). Les résultats du soir : Bordeaux 3-1 Guingamp / Caen 1-0 Amiens / Lyon 3-3 Dijon / Metz 0-1 Troyes.Par Antoine Merminod (iDalgo)