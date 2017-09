Serie A : la Juventus sans souci face au Torino

Avec Blaise Matuidi titulaire, la Vieille Dame n'a laissé aucune chance à son voisin, réduit à dix dès la 24e minute, avec des buts de Paulo Dybala (16e, 91e), Miralem Pjanic (40e) et Alex Sandro (57e). Comme Naples , les Bianconeri réalisent la passe de six et restent deuxièmes du classement, seulement devancés à la différence de buts par les Azzurri dans un duel à distance déjà bien lancé pour le Scudetto.