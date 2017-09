"Je pense que c'est une excellente arrivée pour Chelsea, c'est un joueur complet qui a encore une très belle marge de progression. Il comprend très facilement comment se placer dans la surface afin d'anticiper et recevoir le ballon au bon moment, c'est un super finisseur qui sent le but. C'est un mec bien, du genre à le laisser épouser votre fille !" a lancé l'entraîneur des Blues.