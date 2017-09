Le président parisien a évoqué le contexte difficile et le niveau de jeu insuffisant des joueurs d' Unai Emery . "C'est toujours difficile de gagner à Montpellier avec le terrain et l'ambiance. On le savait avant, les joueurs ont essayé. Parfois, on fait match nul, on ne peut pas gagner toutes les rencontres. On peut progresser car ce soir, on n'a pas joué, a-t-il déclaré dans des propos retranscrits par Le Parisien. Neymar est important pour l'équipe mais ce n'est pas pour cette raison que l'on ne gagne pas. Il y a beaucoup d'autres choses. On est venu pour gagner mais on va oublier ce match et se concentrer sur celui du Bayern. On ne va pas changer le résultat. On va travailler pour le prochain match."