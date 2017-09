"Je suis déçu. Même si Dijon est une très bonne équipe, c'est un match qu'on a dominé. On a fait des erreurs défensives qui ne pardonnent pas, a analysé le président des Gones sur OLTV. Il faut vraiment imaginer le match le plus important comme étant celui de championnat avant d'attaquer la Coupe d'Europe. Tout n'est pas à jeter. On a pêché sur le plan défensif. Il faut savoir courber l'échine."