Le PSG perd ses premiers points, Morata voit triple avec Chelsea... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On débute avec L'Equipe et le premier "accroc" du PSG, tenu en échec à Montpellier (0-0) pour le compte de la 7e journée de Ligue 1 . Nos confrères font le lien entre ce résultat et l'absence de l'attaquant brésilien Neymar , même si l'indisponibilité de l'ancien Barcelonais ne peut pas tout expliquer.On se rend derrière les Alpes pour parler, avec La Gazzetta dello Sport, de la 6e journée de Serie A , marquée par la nouvelle victoire de la Juventus Turin. Grâce à Paulo Dybala (doublé), Miralem Pjanic et Alex Sandro , le champion d'Italie a écrasé le Torino (4-0) et a rejoint Naples en tête du classement. Les Azzurri sont eux venus à bout de la SPAL (3-2).Le quotidien As s'exprime sur la victoire étriquée du Real Madrid sur la pelouse du Deportivo Alavés (2-1). Après le fiasco face au Betis Séville (0-1), le club merengue s'est rassuré et peut remercier Dani Ceballos , auteur d'un doublé. Mais le tenant du titre reste à sept longueurs du FC Barcelone , facile à Gérone (3-0).On termine avec le Daily Mirror qui revient sur les résultats de la veille en Premier League Liverpool s'est donné de l'air en gagnant sur le terrain de Leicester (3-2). Chelsea écrase Stoke City (4-0) avec un triplé d'Alvaro Morata, alors que Manchester United a eu raison de Southampton (1-0) grâce à l'inévitable Romelu Lukaku