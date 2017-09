Monaco : Rybolovlev va-t-il lâcher l'ASM ?

Cité dans une affaire d'escroquerie et de trafic d'influence, Dmitri Rybolovlev a été mis au ban par le prince Albert, lequel lui a demandé de ne plus approcher son palais.



Le milliardaire russe est soupçonné de trafic d'influence, visant à faire arrêter un marchand d'art genevois nommé Yves Bouvier. Le parquet général monégasque a ouvert "une information judiciaire contre X pour trafic d'influence". Le ministre de la Justice de la Principauté, Philippe Narmino, qui paraît impliqué, a été poussé à la démission et a fait une courte garde à vue. L'oligarque, qui attend son passeport monégasque depuis plusieurs années et qui n'aurait pas apprécié être mis en cause par le prince, serait prêt à lâcher l'ASM. Affaire à suivre...