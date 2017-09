Bordeaux : les Girondins candidats au podium, selon Ménès

"Bordeaux, dont on parle toujours aussi peu, a continué à engranger des points après sa victoire sur Guingamp , a-t-il publié. Après un penalty raté par Briand en début de match, Kamano a bien suivi pour ouvrir le score après un penalty de De Préville repoussé par Johnsson. Guingamp a égalisé au début du second acte mais les Girondins ont su mettre un coup d'accélérateur dans le dernier quart d'heure pour l'emporter grâce à Mendy et au premier but sous les couleurs girondines de Cafu . L'élimination en Ligue Europa face à Videoton était tout à fait anormale. Mais il est évident que cela va simplifier le calendrier bordelais et faire du club aquitain un candidat sérieux aux places européennes, et peut-être même un peu mieux. Et puis accessoirement, la bonne santé bordelaise va nous offrir un alléchant PSG -Bordeaux le week-end prochain."Pour rappel, les Bordelais comptent pour l'instant 15 points et occupent la troisième place du classement de Ligue 1 , derrière les intouchables parisiens et monégasques.