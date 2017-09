OM : Baup explique les difficultés de Germain

"Quand un buteur est dans une période difficile - et j'ai connu ça avec tout le monde : Pauleta , Wiltord, Piquionne, “ Dédé ” Ayew... -, qu'il ne cadre pas ou perd ses duels face aux gardiens, on répète les gammes devant le but, on fait du rab après les entraînements. Quand il n'a pas ou peu de situations de but, c'est plus complexe. Germain fait des efforts. Mais il a peu de ballons, pas trop de solutions et c'est usant pour lui. C'est quelqu'un qui a besoin d'un jeu collectif bien huilé pour s'exprimer", a jugé l'entraîneur.