France : Diaby s'est fixé de nouveaux objectifs

"L'idée est de retrouver un club au mercato hivernal. Là, j'ai trois bons mois pour pouvoir bien me préparer, intégrer un club et rejouer par la suite. Je prends ça comme un combat, le combat de ma vie. J'ai toujours eu des objectifs, je voulais savoir jusqu'où je pouvais aller. C'est vrai qu'après il y a eu mes problèmes de blessure mais tout m'appelle à être patient et à me battre pour trouver une issue favorable à mon problème", a-t-il déclaré.