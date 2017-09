Serie A : Platini pense que la Juve ne dominera pas autant, cette saison

"Le championnat progresse. La Juventus n'est pas aussi dominatrice que par le passé. Des gros investisseurs sont venus à l'Inter et à l'AC Milan, il y à la Roma et le Napoli qui sont là. C'est intéressant", a-t-il confié à la chaîne de télévision. Et de poursuivre : "La Juve avait une très forte défense, avec Barzagli, Bonucci, Chiellini et Buffon. Elle va devoir recommencer à reconstruire une autre équipe."Pour rappel, comme Naples , la Juventus a quand même remporté ses six premiers matchs de Serie A